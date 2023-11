Tante gente alla fiaccolata e al concerto : "Diciamo no alle guerre e all’uso della violenza"

Successo per la fiaccolata e il concerto per la pace, che a Fabbrico l’altra sera ha concluso un ciclo di incontri su "La pace disarma", promosso dal Comune e dalle varie associazioni locali. "Abbiamo usato la piazza – le parole degli organizzatori – per dire il nostro fermo no a tutte le guerre e all’uso della violenza per la risoluzione dei conflitti. Di fronte a una società che appare sempre più smarrita, ritrovarci in molti, con persone di diverse generazioni, è decisamente il segno di una comunità attenta e sensibile". E per gennaio sono già in programma nuovi appuntamenti sempre sul tema della pace.