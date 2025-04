"Tante promesse in campagna elettorale, poi il nulla: ecco l’elenco"

La lista di opposizione Bagnolo Viva stila un resoconto a circa un anno dalle elezioni, con un "confronto tra quello che la maggioranza di governo di Bagnolo Futura propagandava di saper fare e quello che invece ha dimostrato di essere capace di fare". "Nulla per il parco Europa se non quanto già programmato e finanziato in precedenza dalla nostra amministrazione, come la nuova illuminazione. Nulla è cambiato sull’abbandono dei rifiuti: basta andare in via Casaletto per rendersene conto. Nulla è stato fatto sul completamento dell’efficientamento della pubblica illuminazione, che da "totale e rapido" che doveva essere, non è stato neppure progettato. Basta girare per il paese per rendersi conto come la manutenzione del verde pubblico risulti essere molto peggiorata. I cantieri della mensa e della pista ciclopedonale, con relativi disagi, avanzano a singhiozzo. Sul versante della sicurezza urbana basta leggere i giornali o farsi un giro in centro. La stessa piazza Garibaldi è stata abbandonata a se stessa e più passerà il tempo senza manutenzione più diventerà pericolosa per tutti, pedoni e automobilisti. Nel mezzo, due assessori dimissionari, uffici che non rispondono più al telefono, la continua lamentela di chi non ottiene risposte anche a problemi banali. Se questa era la Bagnolo futura immaginata da chi non aveva la minima idea di come si amministra un comune, oggi è realtà".