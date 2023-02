Tante proposte per adulti e bambini

Sono molte le iniziative nel comune di Scandiano per ‘La notte dei racconti’. Come ogni anno i servizi educativi di Scandiano e dintorni si organizzano coralmente per vivere "tutti insieme, adulti e bambini attorno a storie, avventure ed emozioni da leggere, narrare ed ascoltare". Da Reggio un invito "all’Italia, all’Europa, al mondo per riscoprire il valore e la magia del racconto, in un moltiplicarsi di voci che come stelle accenderanno la notte dei racconti". Nidi, scuole dell’infanzia e primarie di Scandiano e delle sue frazioni festeggiano dunque il 24 febbraio con tante proposte. Quest’anno il tema della notte dei racconti è ‘Le fiabe sono vere’ dedicato alle pagine scritte da Italo Calvino a 100 anni dalla sua nascita. Sul sito internet e sulla pagina Facebook del Comune di Scandiano sono riportate tutte le attività promosse nelle scuole scandianesi coinvolte in occasione dell’appuntamento atteso da bambini, genitori e insegnanti.

m. b.