Tante risate con il teatro dialettale Si parte stasera a Casalgrande

Stasera alle 21 al teatro di Casalgrande prosegue la rassegna dialettale con il gradito ritorno della compagnia "Qui’d Cadros", che si era esibito a ottobre con grande successo. Viene proposta la commedia "Ona piò dal dievel", un testo brillante di Stefano Palmucci, con libero adattamento e regia di Ivana Castagni.

La compagnia è formata da un gruppo di attori amatoriale (nella foto), che già più volte si sono esibiti a scopo benefico, in serate a favore di associazioni e progetti di solidarietà. Ingresso a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0522-1880040.

Gli appuntamenti con il teatro dialettale proseguono anche domani sera a San Martino in Rio, alla sala Estense di via Roma 37, con la compagnia Artemisia Teater impegnata con la commedia dal titolo "Essere ignoranti è un diritto...ma qualcuno se ne approfitta", due atti comici scritti da Antonio Guidetti. La stessa divertente commedia viene messa in scena anche nella serata di giovedì 23 marzo sul palco del circolo Rondò di Cavazzoli, a Reggio, Per entrambe le serate l’ingresso è a 10 euro. Per informazioni e prenotazioni: tel. 335-6453364.