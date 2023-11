Tanti appuntamenti per la giornata contro la violenza sulle donne

Tanti appuntamenti nella Bassa per la giornata contro la violenza sulle donne.

A Correggio sabato alle 10 viene inaugurata una panchina rossa al rinnovato parco di via Jesi, con il sindaco Fabio Testi e letture curate dal circolo Lucio Radice e Donne Spi-Cgil. Esposti pannelli nelle vetrine dei negozi del centro. A Campagnola venerdì alle 21 in sala Tirelli l’incontro su "Le radici della violenza", sabato alle 11 si inaugura l’installazione "Il posto più pericoloso" sotto il portico del municipio. A Rolo venerdi 24 novembre alle 21 al centro Jolly si svolge "Scarpe rosse" con filmati d’autore e altro ancora. A Guastalla sabato alla 10 la camminata dalla sede della Croce rossa a palazzo ducale, dove si svolgerà un incontro pubblico seguito da una dimostrazione di tecniche di autodifesa, in collaborazione con Guastalla Live. A Cadelbosco Sopra sabato alle 15 letture e poesie alla panchina rossa in piazza della Pace, alle 21 in teatro lo spettacolo "Leggero come una piuma".

A Boretto alla panchina rossa al lido Po viene affisso un cartello contro la violenza sulle donne, realizzato da Matteo Calzolari.

A Brescello sabato alle 11 al parco Guareschi viene inaugurata una panchina rossa con le note del clarinettista Samuele Mazzieri, alla presenza delle autorità civili e religiose, di Giuliana Reggio (madre di Jessica, vittima di femminicidio) e dei ragazzi delle scuole locali.

a.le.