Tanti auguri alla biblioteca comunale

Compie settant’anni la biblioteca comunale di San Martino in Rio, istituzione culturale che rappresenta un punto di riferimento per la comunità, come dimostra anche la registrazione di quasi 13 mila utenti nel solo 2024. Fondata nel 1955, la biblioteca ha accompagnato la crescita culturale e sociale del territorio, promuovendo la lettura, la conoscenza e la partecipazione civica.

Per celebrare questa ricorrenza, il Comune, in collaborazione con il personale della biblioteca, le scuole e le associazioni del territorio, ha predisposto un programma di eventi, incontri e iniziative aperti a tutta la cittadinanza. Sabato 18 ottobre apre la mostra "Toc toc. Bruno Munari 1945: dentro i libri". Inoltre, attività per bambini e famiglie, letture animate, incontri con autori, eventi letterali, teatrali e musicali.

"La biblioteca non è solo luogo di studio, ma anche spazio di relazione, scambio e crescita collettiva", dichiara il sindaco Paolo Fuccio. Intanto, sabato alle 21 in rocca è previsto il concerto dei The Blue Cover con un viaggio tra i cantautori e scrittori americani, mentre domenica alle 18 va in scena lo Speed Book Date, con i partecipanti che hanno pochi minuti per presentare il libro del cuore a un’altra persona.

Non è importante chi sei, ma cosa leggi. È l’occasione perfetta per scoprire nuovi titoli, consigliare vecchie glorie e magari conoscere nuovi amici lettori. La biblioteca aspetta i cittadini per un evento che unisce la meccanica dello speed date con la passione per i libri.

Antonio Lecci