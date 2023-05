Tanti eventi per far battere il cuore della città

di Stella Bonfrisco

Un calendario di eventi, che dalle prossime settimane e fino a luglio, farà entrare tutti noi "Nel cuore dell’estate", dove – come dice il sottotitolo della manifestazione - "Insieme batte forte il cuore della città!".

Tanti appuntamenti in un cartellone che mette insieme ballo, musica, cibo e persino una ‘simultanea’ di Scacchi con campioni nazionali. Piazza Martiri del 7 Luglio, piazza della Vittoria, il parco del Popolo e piazza Prampolini saranno i luoghi d’incontro.

"Si tratta di un cartellone di eventi all’insegna della convivialità, che vuole arricchire la capacità attrattiva del centro storico, con proposte per tutte le età – ha detto l’assessora a centro storico e attività produttive Mariafrancesca Sidoli. - Le proposte, che si agganceranno al programma di Restate, si estendono anche su giornate infrasettimanali, per creare un’animazione continua, al di là dei weekend. Gli eventi sono proposti anche per invitare le attività commerciali a partecipare con iniziative e tenere i negozi aperti".

Alla presentazione è intervenuta anche Lorena Belli, dirigente del Servizio Attività produttive. Il programma prevede "Apericena al parco" il 23 e 30 maggio, il 6, 13 e 20 giugno. Il parco del Popolo e piazza della Vittoria ospiteranno infatti per cinque martedì sera momenti in cui si potrà cenare sotto le stelle, curiosare tra le bancarelle del mercatino vintage, far giocare i bambini sui ‘grilli tricicli’ e assistere ogni sera a uno spettacolo diverso. Si comincia il 23 maggio con il liscio: in piazza della Vittoria si ballerà sulle musiche dell’ensemble L’Usignolo.

Il 30 maggio protagonisti della serata saranno i giovani musicisti della Lepido Youth Orchestra con il concerto Cartoons – Viaggio musicale nel mondo delle sigle dei cartoni animati. Si torna a danzare il 6 e il 20 giugno con la scuola di ballo Arcadia: il boogie-woogie e i balli latini saranno protagonisti delle serate. Il 13 giugno tocca, invece, agli Scacchi con due simultanee in contemporanea con 40 giocatori: una con il Gm Alessio Valsecchi e una con la Wim Tea Gueci. Due dei più forti giocatori italiani. Cultura e buon cibo saranno protagonisti all’evento che si svolgerà in piazza Martiri del 7 Luglio il 2, 3 e 4 giugno.

La musica di Zucchero sarà la protagonista del weekend del 9 e 10 giugno, quando il bluesman reggiano sarà in concerto con un doppio appuntamento alla Rcf Arena. ‘Piazza Vittoria live – Artisti reggiani in concerto’ è il nome dell’evento musicale che ci sarà il 16, 17 e 18 giugno in piazza Martiri del 7 Luglio, ogni giorno dalle 18 alle 24. In occasione della Giornata internazionale della Musica, il 21 giugno, piazza Prampolini diventerà teatro di un appuntamento con tre dj e quattro ore di musica di epoche diverse.

La notte di San Giovanni, il 24 giugno, riporta in centro storico la cena in bianco. Lunedì 3 luglio alle 20 torna poi in piazza Prampolini la Grande cena di Boorea. Info: https:eventi.comune.re.it