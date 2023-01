Tanti fan da tutta Italia al pranzo con i Nomadi

Due anni senza eventi per l’emergenza sanitaria. Ma ora è pronto a tornare il "Nomadincontro" di Novellara, il tributo ad Augusto Daolio, come sempre preceduto dal pranzo dei fans club arrivati da tutta Italia alla palestra comunale a San Giovanni della Fossa per il tradizionale primo contatto dell’anno con il gruppo musicale tra i più longevi al mondo, con i suoi sessant’anni di carriera.

In centinaia, da ogni regione italiana, sono arrivati domenica a San Giovanni di Novellara per salutare Beppe, Cico, Yuri, Daniele, Massimo e Sergio, tra foto ricordo, autografi, consegne di regali e, ovviamente, il pranzo servito dalle decine di volontari di Novellara.

Un’occasione per rinnovare l’adesione all’associazione "Augusto per la vita", che da anni si occupa di solidarietà, oltre che per confermare il "Nomadincontro" del 18 e 19 febbraio nell’area verde accanto alla rocca comunale, con i due concerti dei Nomadi, le esibizioni dei vari ospiti, la consegna dei riconoscimenti a noti artisti e a personaggi del mondo della ricerca medica e del volontariato.

"Ovviamente – aggiunge Beppe Carletti – parleremo anche di pace e di solidarietà, temi di grande attualità in questo momento ma che noi, con le nostre canzoni, affrontiamo da sempre, ormai da sessant’anni".

Polemica chiusa sul mancato invito al festival di Sanremo: "Sarei un bugiardo a dire che non ci sarebbe piaciuto esserci. Ma non ci sono problemi. Il nostro Sanremo sarà il palco del Nomadincontro".

Antonio Lecci