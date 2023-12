Tanti pareggi. Ma l’ultima volta...

E’ il segno "X" a fare da comune denominatore a larga parte delle trasferte della Reggiana a Bolzano. Cinque dei sette precedenti disputati dai granata sul campo del Sudtirol, infatti, sono finiti in parità, mentre le vittorie sono una per parte. Si comincia nel 2010/11 con un 1-1 nella giornata d’esordio: Iraci causa un rigore trasformato da Campo, Alessi rimette le cose a posto nella ripresa e gli ospiti rischiano addirittura di vincerla. L’anno seguente arriva l’unico ko, un netto 3-0 che segna la fine della breve era Apolloni sulla panchina della Reggiana: segnano Testardi, l’ex Maritato e il già citato Campo.

Nel 2013/14 si torna alle origini, ovvero ad un 1-1 alla 1^ giornata: stavolta gli ospiti vanno avanti con Anastasi e vengono raggiunti a 6’ dalla fine da un dubbio rigore trasformato da Bassoli. L’anno seguente il match si chiude a reti inviolate, che permette a Perilli di toccare 615’ di imbattibilità, mentre nel 2016/17 è di nuovo 1-1: a Cesarini (che colpisce anche tre legni) risponde l’alto atesino Gliozzi. Nel 2017/18 ancora un gol per parte: per la Reggiana è provvidenziale l’errore di Sgarbi, che infila il proprio portiere dopo l’1-0 di Costantino. Nell’ultima sfida, disputata nel 19/20, arriva la prima e finora unica vittoria granata allo stadio Druso: la squadra di Alvini segna 3 volte in 20’, a cavallo tra primo e secondo tempo, con doppietta di Marchi inframezzata dal gol di Scappini.

d.r.