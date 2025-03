"Tanti sacrifici, ma sono contenta"

Tatiana Khusayinova è arrivata in città nel 1999 con i figli più piccoli, dopo aver ottenuto il permesso di soggiorno. "All’inizio è stata dura, ho fatto tanti lavori per mantenerli e pagare l’affitto. Poi ho trovato il mio equilibrio". Per anni ha lavorato in una cooperativa per l’azienda Righi: "Grazie a quel lavoro ho ottenuto un mutuo e ho comprato casa. Sono diventata cittadina italiana, in Ucraina non torno da tempo: la mia vita è qui. Ho tante amiche italiane e non mi sono mai sentita discriminata, tranne una volta. Una signora mi disse che ero venuta da sola e che dovevo arrangiarmi.

Mi fece male, ma mi diede la forza di dimostrare che potevo farcela". E ce l’ha fatta.