Tanti ’Sentieri comuni’ sulle sponde del Secchia

Seconda edizione e numeri in crescita per “Sentieri comuni”, la bella iniziativa incentrata su salutari camminate alla scoperta delle bellezze naturalistiche (e anche della cucina) del territorio reggiano e modenese promossa dalle due Province e dai Comuni al di qua e al di là del Secchia, con il fondamentale contributo delle Pro Loco e delle associazioni. Da 10 Comuni della passata edizione, quella del 2024 ne conterà infatti ben 12 (Casalgrande, Castellarano, Baiso, Toano, Sassuolo, Montefiorino, Frassinoro, Sestola, Palagano, Polinago, Prignano e Fiorano Modenese) mentre 13 saranno le camminate non competitive (una coinvolgerà infatti anche Monchio. frazione di Palagano) che si snoderanno da domenica 21 aprile (Sassuolo) a sabato 14 settembre a Castellarano.

Ieri mattina, nella sala del Consiglio provinciale, la presentazione alla presenza dei presidenti della Province di Reggio e di Modena, Giorgio Zanni e Fabio Braglia. “Sentieri comuni” punta su momenti di divertimento e di approfondimento storico, di conoscenza delle attività locali e di interesse salutistico, ma soprattutto giornate di spensieratezza.

Un’occasione per approfondire la conoscenza del territorio circostante, un territorio ricco di storia come di tradizioni, di buona cucina e di prodotti d’eccellenza. Passeggiate facili, brevi trekking di circa 10 chilometri, senza particolari difficoltà e della durata di circa 2/3 ore. Il 5 maggio, alle 8,30 (piazza Nilde Iotti), la tappa di Baiso. Programma sul sito www.sentiericomuni.it

s.b.