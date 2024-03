Tanti talenti reggiani alla Festa del Cross

Domani a Cassino va di scena la Festa del Cross, campionati italiani individuali e di società di corsa campestre. Reggio presenta numerosi atleti, oltre alla master Rossella Corradini (Fratellanza Modena), impegnata in staffetta. La Corradini Rubiera schiera uno squadrone di 23 atleti, tra allievi, juniores, promesse e assoluti. I nomi doc sono quelli di Giuseppe Gravante e Sara Nestola che hanno già vestito la maglia azzurra, ma anche Federico Rondoni, Fabio Lusuardi, Alessandro Casoni, Francesca Cocchi, Letizia Bertani e altri ancora. L’Atletica Guastalla Reggiolo risponde con otto atleti, dagli allievi Marco Accorsi e Andrea Cavaletti alle promesse Alessandro Bellini e Cecilia Grapelli. Tutti gareggiano in staffetta, lo junior Giacomo Giglioli anche nell’individuale. Sono sei gli iscritti per la Self Montanari e Gruzza, tra promesse e assoluti: attesa per la prestazione di Elena Fontanesi. Quattro gli atleti dell’Atletica Reggio, con Salvatore Franzese, Fabio Ciati, l’azzurro Nicolò Cornali e il master Matteo Ghelfi.

La 21 di Reggio Emilia. Sarà una mezza maratona a grandi firme, quella del 17 marzo organizzata dall’Atletica Reggio, impreziosita dalla presenza dell’azzurra Anna Arnaudo, classe 2000, con numerosi titoli tricolori vinti. Poi ci sarà Alice Franceschini, la reggiana Barbara Bressi e Giulia Sommi. Per i maschi, Badr Jaafari, campione in carica, Amaniel Freedom, vincitore nel 2022, Antonino Lollo e l’eritreo naturalizzato svizzero Seare Weldezghi. Nella 10 chilometri i reggiani potranno tornare ad applaudire Yassin Bouih, in rientro dal ritiro in Kenia.

Mimosa Cross. Passando in provincia, tradizionale gara domenica ad Albinea, dedicata a Emanuele Iori, il podista deceduto in seguito ad un incidente d’auto a fine ottobre scorso. 39ª edizione, si gareggia competitivi su km 22,5 e non agonistici sulle distanze di km 5,2 e 12,1: partenza in centro dalle 9,15.

Claudio Lavaggi