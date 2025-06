Tanto alloro per il Parmigiano Reggiano in coppia con la Nazionale italiana formaggi

Si apre col botto la prima partecipazione congiunta di Nazionale italiana formaggi e Nazionale Parmigiano Reggiano (nella foto) all’International Cheese and Dairy Awards (Icda), il più antico concorso al mondo per latticini, conclusosi il 25 giugno presso la Società dell’Agricoltura di Stafford (Inghilterra). Per i due gruppi italiani lo score segna 10 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo. In particolare, per la Nazionale Parmigiano Reggiano il palmares è composto da: medaglie d’oro per Casearia F.lli Dotti (Reggio Emilia) m. 200 (20 mesi), Caseificio Il Boiardo (Reggio Emilia) (29 mesi), Latteria San Girolamo (Reggio Emilia) (30 mesi), Caseificio Dismano (Modena) tre ori (23, 28, 40 mesi di montagna), Caseificio Il Battistero (Parma) (39 mesi di montagna), Granadoro Vacche Rosse (Reggio Emilia) (Parmigiano Reggiano Vacche Rosse); medaglia d’argento per: La Ginestra 2223 (Parma) (12 mesi), medaglia di bronzo per: Ambrosi (Parma) (oltre 24 mesi). Inoltre è arrivata una menzione speciale del direttore della giuria, Dai Williams, riservata alla Burrata. Premi che spiccano tra gli oltre 5000 iscritti da diversi Paesi del mondo, nonostante le significative difficoltà all’importazione nel Regno Unito per i formaggi "esteri" (Unione europea compresa).

"Un successo che non avevamo mai conosciuto in 23 anni di attività – commenta da Stafford Gabriele Arlotti, presidente dei due gruppi e invitato in veste di giurato al più antico concorso del settore -. Dobbiamo complimentarci con l’organizzazione per la professionalità messa in campo nel proseguire un concorso avviato nel 1897, quando i formaggi italiani iniziavano ad approcciarsi stabilmente a Saloni internazionali e mercati esteri. Abbiamo osservato da vicino come questo concorso di riferimento per il marketing sia affollato per altro dai più grandi operatori del settore. Complimenti vivissimi ai produttori delle eccellenze casearie italiane". A dicembre, in Sala Tricolore, le premiazioni che saranno congiunte al World Cheese Awards previsto in Svizzera.

Cesare Corbelli