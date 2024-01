"Tanto impegno, organico carente"

Stefano Poma ha sottolineato i risultati ottenuti dal Corpo: "I dati raccontano quanto lavoro ha fatto il Comando nel 2023 nonostante la carenza di personale, dovuta alla difficoltà delle Pubbliche amministrazioni di reperire personale. Nel 2023 la Polizia locale ha gestito con grande professionalità anche i flussi di traffico degli eventi all’Arena e quelli legati ad eventi sportivi, ha collaborato con la questura e con i gruppi di controllo di comunità ed è stata protagonista in Romagna. A tutti gli operatori e le operatrici del comando, quindi, non può che andare il mio ringraziamento per la notevole mole di lavoro portata avanti con professionalità e spirito di sacrificio". "In questi dieci anni di mandato - ha ringraziato anche il sindaco Luca Vecchi – il Corpo di Polizia locale ha saputo confrontarsi con la complessa società contemporanea. Con passione e capacità organizzativa la Polizia locale è stata all’altezza della situazione, anche per eventi nuovi e frequenti come la gestione di sicurezza e viabilità nei grandi eventi musicali e sportivi che hanno portato in città centinaia di migliaia di persone. La Polizia locale ha saputo costruire un rapporto di empatia con i cittadini, offrendo una risposta costante e capillare sul territorio, grazie fra l’altro alla stretta collaborazione con le altre forze di polizia".