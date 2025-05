Castelnovo Monti fa la storia, la tappa del Giro d’Italia arriva oggi in Appennino: dove passa e a che ora

Reggio Emilia, 21 maggio 2025 – Con l’11ma tappa il Giro d’Italia mercoledì 21 maggio arriva in Emilia Romagna pedalando da Viareggio a Castelnovo ne’ monti, 186 km con il San Pellegrino che torna rosa dopo 25 anni. Mentre la Carovana Rosa passa per la prima volta nel paese capoluogo dell’Appennino reggiano. Si tratta di un evento storico per il paese e per l’Appennino dove già era transitata la corsa in altre edizioni, ma ma in un traguardo.

Salite toste a Toano e alla Pietra

Tappa nettamente suddivisa in due parti, la prima fino a Castelnuovo Garfagnana sempre in leggera ascesa, ma senza particolari difficoltà. La seconda fino all’arrivo costellata di salite impegnative e lunghe discese sempre su strade di montagna con numerose curve e saliscendi. La prima salita incontrata è San Pellegrino in Alpe (che si conclude circa 1.5 km dopo il paese) che presenta con le sue pendenze attorno al 20% il settore più duro dell’intero Giro 2025. Le altre salite sono Toano e la Pietra di Bismantova che porta direttamente a Castelnovo ne’ Monti. Ultimi 3 km caratterizzati da una rampa a salire e successiva breve discesa che portano dentro l’abitato con alcune curve impegnative. Ultimo chilometro tutto a salire.

Orari di tappa paese per paese

Dopo il via a Viareggio allo start Village (12.05 - passaggio della carovana pubblicitaria alle 10.35), si toccherà Camaiore sp.1 (12.26-10.55 sosta carovana pubblicitaria) Montemagno sp.1 (12.34-11.22), San Martino in Freddana sp.1 (12.44-11.32) Monte San Quirico sp.25 (12.53-11.40) San Cassiano di Moriano ss.12 (13.00-11.46) Pastino sp.20 (13.11 - 11.56), Borgo a Mozzano sp.20 (13.17 - 12.01), Piano della Rocca sp.2-sp.20 (13.22 - 12.05), Turritecava Ponte Guglielmo Lera (13.29v 12.11), Piano di Coreglia sr.445 (13.30 - 12.11), Fornaci di Barga sp.7 (13.32 - 12.13), Barga v.Bellavista-sp.7 (13.42 -12.19 sosta carovana pubblicitaria), Campia sr.445 (13.50 - 12.47), Castelnuovo di Garfagnana sp.72 (13.59 - 12.57), Campori sp.71 (14.05 - 13.02), San Pellegrino in Alpe sp.71 (14.41 - 13.19), Alpe San Pellegrino sp.71 (14.44 - 15.04).

Entrati in provincia di Modena si transiterà per Passo delle Radici sp.324 (14.46 - 13.2) Bv. per Modena sp.486R (14.49 -13.25) Piandelagotti sp.486R (14.54 - 13.31) Bv. per Madonna di Pietravolta sp.32 (15.00 - 13.36) Madonna di Pietravolta sp.32 (15.02 - 13.38) Loc. Il Monte sp.32 (15.05 - 13.41), Frassinoro sp.32 (15.10 - 13.46) Montefiorino (15.22 - 13.58).

Arrivati in provincia di Reggio Emilia, sfrecceranno per Ponte Dolo sp.486R (15.31 - 14.07), Cerredolo sp.8 (15.35 - 14.13), La Collina sp.8 (15.55 - 14.24), Toano sp.8 (15.59 - 14.27sosta carovana pubblicitaria ),Quara sp.8 (16.07 - 14.57), Costabona sp.8 (16.11 - 14.59), Ponte T. Secchiello sp.8 (16.15 - 15.04), Villa Minozzo v.d.Vittoria-sp.9 (16.22 - 15.08 sosta carovana pubblicitaria),Gatta Pista Gatta - Pianella (16.30 - 15.36 ),Ponte Le Pianelle sp.108 (16.37 - 15.43), Pietra di Bismantova sp.108 (16.51 -15.51), poi l’arrivo a Castelnovo ne’ monti in P. Matteotti (16.57-15.56).

Il Red Bull Km e Giroland

Il Red Bull km è posizionato al km 162.4 a Villa Minozzo, i traguardi volanti saranno a Borgo a Mozzano e a Cerredolo mentre il Gran Premio della Montagna è posizionato ad Alpe San Pellegrino - m 1623 (1ª cat.), Toano - m 854 (2ª cat.) km 181.1 e Pietra di Bismantova - m 781 (2ª cat.).

Giroland, invece, è posizionato in Piazza Antonio Gramsci a Castelnovo Monti e sarà aperto dalle 13 alle 19, dove poter trovare il piccolo museo del Giro con qualche cimelio, lo stand dove potersi far la foto con il Trofeo senza fine e tante altre postazione dove registrarsi e poter giocare per avere un ricordo del Giro.