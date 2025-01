Tar, sconfitti gli ’Usi civici’. Il sindaco canta vittoria

Sconfitti gli Usi Civici di Febbio nel ricorso Tar di Parma. Vince invece il Comune di Villa Minozzo. La sentenza del Tribunale amministrativo regionale è riferita al ricorso promosso da Rino Marchiò e Giorgio Baroni, quali referenti degli Usi civici di Febbio, fino al momento dell’avvenuto commissariamento degli stessi Usi Civici. Proprio su questa scelta, intrapresa dal Comune di Villa Minozzo e dall’Unione dei Comuni dell’Appennino, era stato promosso un ricorso al Tribunale Amministrativo di Parma la cui sentenza, visto gli atti, ha dato piena ragione agli enti locali. Alla luce di questo risultato il sindaco di Villa Minozzo Elio Ivo Sassi (foto) afferma: "II Collegio ha accolto l’eccezione da noi formulata e, a seguito del rinnovo elettivo dell’Asbuc (la gestione degli Usi Civici, ndr) ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso. Il Collegio ha anche accertato che, in assenza della dichiarazione di improcedibilità del ricorso, in questo caso sarebbero state accolte le nostre eccezioni difensive. Quella delineata dalla sentenza è quindi una piena vittoria, tanto che iI Tar ha anche condannato i ricorrenti, in aggiunta alle spese della fase cautelare, al pagamento della somma complessiva di 2.000 euro in favore delle due Amministrazioni, oltre alle spese generali". Mentre esprime soddisfazione per questa sentenza, aggiunge Sassi: "Questo ci ripaga di anni di scontri in cui, come Amministrazione comunale, abbiamo ricevuto dai responsabili degli Usi Civici offese e intimidazioni. La sentenza del Tar conclude solo una fase della conflittualità, in quanto proseguirà l’iter della nostra azione nei confronti degli ex amministratori degli Usi Civici che si sono succeduti negli anni tra il 2017 ed il 2020, i quali dovranno rispondere dei danni causati all’Ente in conseguenza della loro inadeguata amministrazione. Le critiche mosse nei nostri confronti, oggi vengono smentite dai fatti: l’investimento di oltre 1 milione e 200 mila euro sulla seggiovia triposto che ha finalmente permesso la ripartenza dell’attività della nostra stazione; l’individuazione della nuova gestione e la costruzione insieme ad essa di un progetto, costato 45.000 euro, per la ricostruzione della seggiovia 2000 per la quale abbiamo richiesto un finanziamento per poter sostenere un investimento di oltre 8 milioni di euro. Febbio (foto) grazie a noi è rinata e al di là di tutti i vari procedimenti, questa è la cosa più importante".