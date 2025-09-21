Tar su Capelli, è bufera. L’ira delle opposizioni: "Grave mancanza"

Il Tar di Parma ha scritto un altro capitolo sulla vicenda dell’abuso edilizio commesso dall’azienda di famiglia dell’attuale presidente delle Farmacie comunali riunite (ed ex capogruppo del Pd in Comune) Andrea Capelli, che ne è socio al 25%: l’autocarrozzeria scampa di nuovo (per ora) la sanzione ma il Comune si vede tirare le orecchie dai giudici del tribunale di Parma per l’errore commesso nel ricalcolare l’importo della multa.

Per l’abuso commesso, l’amministrazione comunale aveva comminato una sanzione di 20mila euro che la Capelli nella primavera dell’anno scorso ha impugnato, ricevendo ragione. Il dirigente del servizio sportello Attività produttive ed edilizia del Comune ha rideterminato quindi la sanzione, confermando però l’importo precedente di 20mila euro. Questo ha provocato un nuovo ricorso dell’autocarrozzeria, accolto mercoledì dai giudici. Sulla vicenda, scatenata l’opposizione.

"È una vergogna profonda - dice Dario De Lucia di Coalizione Civica - che nel nostro Comune un’impresa, l’Autocarrozzeria Capelli, possa ancora ’scampare la multa’, malgrado un abuso edilizio chiaro, una sanzione stabilita e sentenze del Tar che chiedono trasparenza, motivazioni chiare e rideterminazioni corrette. A rendere il tutto ancora più grave c’è il fatto che Andrea Capelli, dell’omonima azienda familiare, è presidente di Farmacie Comunali Riunite ed è stato capogruppo del Pd in Consiglio. Un intreccio che dimostra come, in questa città, spesso la ’corte’ finisca per tutelare se stessa".

Gli fa eco il capogruppo di Fratelli d’Italia, Cristian Paglialonga: "Il Tar ha parlato chiaro: elusione del giudicato. Una definizione gravissima, che descrive esattamente ciò che noi avevamo già ipotizzato e denunciato: un’amministrazione che si muove solo per prendere tempo, senza rispetto né per la legge né per la trasparenza. L’assessore Pasini non può più nascondersi dietro frasi fatte: la sentenza dimostra in maniera inequivocabile la sua totale inadeguatezza politica e amministrativa. Reggio Emilia merita amministratori capaci di far rispettare le sentenze, non di aggirarle".

Cesare Corbelli