Targhe a scuola per Rosa e Cinzia

Due targhe sono state scoperte alla scuola media di Boretto in ricordo di persone che sono state impegnate fortemente proprio nel mondo scolastico. Un omaggio a Maria Rosa Zambini, a lungo docente alle scuole medie, dal 1992 fino alla pensione, punto di riferimento per colleghi e studenti, proseguendo poi come direttrice alla scuola dell’infanzia parrocchiale San Marco. Una targa anche per Cinzia Sandri, che era stata molto attiva nel Comitato genitori. In suo ricordo ogni anno vengono promosse iniziative con l’obiettivo di raccogliere fondi a scopo benefico, a favore di associazioni e strutture di pubblica valenza. Alla cerimonia hanno partecipato anche il dirigente scolastico Andrea Tedeschi, alcuni docenti dell’istituto borettese, il sindaco Andrea Codelupi, oltre ai familiari e agli amici di Maria Rosa e di Cinzia.