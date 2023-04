Targhe e carte false: sequestrate due auto

La polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia ha recentemente sequestrato due auto importate con targhe e documenti falsi. Denunciati due uomini italiani residenti nella nostra provincia dopo i controlli stradali compiuti nel territorio scandianese da una pattuglia del presidio di Scandiano. Le auto, provenienti da Usa e Germania, sono state acquistate attraverso un venditore che aveva precedentemente pubblicizzato un annuncio tramite un social network. Dalle verifiche è poi emerso che i due veicoli non erano stati immatricolati in Italia e le targhe e i documenti acquistati, sempre sui siti online, erano falsi e contraffatti. Inevitabili i provvedimenti nei confronti dei due uomini. Sono state dunque elevate sanzioni e sono pure scattati i relativi sequestri amministrativi finalizzati alla confisca dei mezzi oltre a porre sotto sequestro penale i veicoli, le targhe e i documenti di circolazione. La polizia locale ha spiegato che gli "atti depositati in Procura, presso l’autorità giudiziaria, hanno fatto emergere elementi di grande preoccupazione sul traffico illecito di veicoli provenienti dall’estero, ma soprattutto di falsificazione e contraffazioni di targhe e documenti assicurativi e di circolazione". Gli agenti della polizia locale invitano a prestare massima prudenza prima di effettuare acquisti online per auto, targhe e assicurazioni.

"Nonostante le raccomandazioni – dicono gli agenti – di non affidarsi ad annunci di vendita di auto online e siti per acquistare targhe o documenti assicurativi, sempre di più nel territorio si stanno riscontrando queste problematiche che possono successivamente incidere anche su parti terze".

La polizia locale raccomanda pertanto l’attenzione "su questi fenomeni e soprattutto se si ha il dubbio di trovarsi davanti a fatti simili di richiedere aiuto alle forze dell’ordine per avere informazioni e delucidazioni anche su acquisti o annunci online particolari". La polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia è spesso impegnata in attività di controlli alla circolazione stradale nel vasto territorio di propria competenza con l’obiettivo di garantire anche una maggiore sicurezza sulle arterie dove purtroppo continuano a registrarsi incidenti come è avvenuto negli ultimi giorni.

Matteo Barca