Targhe viarie dedicate agli antifascisti

VEZZANO Gli studenti delle scuole medie di Vezzano, accompagnati dai loro insegnanti, hanno inaugurato le nuove targhe viarie insieme a cittadini e genitori. All’evento erano presenti anche il sindaco Stefano Vescovi, il vicesindaco Mauro Lugarini, l’assessore alla cultura Paolo Francia e i rappresentanti di Istoreco. Il progetto didattico ‘Un nome, un volto, una storia’ ha visto i ragazzi delle classi terze impegnati nella ricerca e nella creazione delle targhe per via Giacomo Matteotti, via Antonio Piccinini e via Francesco Lolli.

L’iniziativa, promossa dall’amministrazione assieme ad Istoreco, negli anni ha affrontato i fatti storici del periodo della fine del secondo conflitto mondiale tra i quali l’eccidio di La Bettola. Gli studenti hanno ricostruito le biografie di Matteotti, Piccinini e Lolli per poi incontrare un esperto di comunicazione che ha fornito indicazioni per la riprogettazione delle targhe viarie dei tre antifascisti. Hanno poi incontrato la superstite dell’eccidio de La Bettola Liliana Del Monte.

Il Comune ha fatto sintesi dei bozzetti presentati dai ragazzi giungendo alla produzione e applicazione delle nuove insegne stradali.

m. b.