Tari, 200 avvisi a chi non ha pagato

Operazione contro l’evasione attuata dal Comune di Rio Saliceto contro i cittadini che non hanno pagato regolarmente la tassa rifiuti negli scorsi anni. Di fronte alle ristrettezze economiche lamentate dagli enti pubblici locali, anche il recupero di simili tasse diventano importanti per finanziare opere per il territorio. A Rio Saliceto gli uffici comunali hanno inviato circa duecento avvisi di accertamento ai cittadini che hanno omesso o parzialmente versato la tassa sui rifiuti negli anni scorsi. Oltre agli avvisi di accertamento, si è provveduto ad affidare ad una società specializzata nel settore l’incarico di riscossione coattiva dei tributi locali.

"Non siamo d’accordo con chi vorrebbe attuare delle sanatorie per i piccoli importi – dice il sindaco Lucio Malavasi –. Riteniamo invece che la strada più giusta sia quella di rafforzare gli organici dei Comuni, il controllo e le azioni atte al recupero. Per fare questo proprio il Governo centrale dovrebbe arruolare personale che non vada ad incidere sulle spese di personale per implementare anche temporaneamente gli uffici preposti e consentire un rientro delle somme evase ma soprattutto l’equità nei confronti di tutti i cittadini". Previsti pignoramenti, il sistema del fermo amministrativo e dell’iscrizione ipotecarie contro gli evasori.

"Aiuteremo tutti i nostri concittadini che evidenziano difficoltà palesi – conclude il sindaco –ma saremo inflessibili con coloro che eludono volontariamente pur avendo le possibilità il pagamento".

Antonio Lecci