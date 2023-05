Tari, accordo tra Comune e sindacati confederali Sale a 15mila euro la soglia Isee per lo sconto

Nei giorni scorsi è stato ufficialmente firmato dal Comune di Rubiera e dalle organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil confederali e categorie dei pensionati un nuovo accordo sulle agevolazioni sociali Tari (tariffa rifiuti) per il 2023. L’accordo prevede l’aumento della platea dei beneficiari innalzando a 15mila euro la soglia Isee per accedere allo sconto del 100% della quota variabile della tariffa. Una notizia accolta con soddisfazione, soprattutto in questo periodo di crisi economica, da tante famiglie residenti nel comune di Rubiera.

"Riteniamo sia un risultato importante, fortemente voluto dalle organizzazioni sindacali, che si va ad aggiungere agli altri accordi siglati nel resto della provincia in direzione di una maggiore sostenibilità della Tari per i cittadini e le cittadine in maggiore difficoltà", dicono in una nota i sindacati. Per ottenere queste riduzioni è necessario presentare domanda su un apposito modulo, scaricabile dal sito internet del Comune oppure ritirabile direttamente agli uffici comunali preposti. L’agevolazione sarà applicata sulla seconda rata della Tari 2023. Cgil, Cisl e Uil invitano dunque i cittadini "a rivolgersi ai Caaf presso le sedi sindacali per la compilazione dell’Isee necessaria per la presentazione della domanda". mat. b.