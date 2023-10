Tari aumentata, pioggia di polemiche: "Comune e Iren spieghino i motivi"

Esplodono le proteste sull’aumento della Tari a Reggio. "Dovevamo produrre meno rifiuti e pagare meno, quali gli errori?", si chiede Fabrizio Aguzzoli – consigliere comunale di Coalizione Civica – che striglia il sindaco Luca Vecchi e Iren. "È fondamentale garantire una gestione della tassa sui rifiuti che sia trasparente, efficace e ne incentivi la riduzione. Nonostante infatti Reggio possa vantare un tasso di riciclo superiore all’80%, un recente rapporto di Legambiente ha rivelato che la nostra città è tra le maggiori produttrici di rifiuti pro-capite e la tariffazione puntuale, contrariamente a quanto dichiarato dal sindaco Vecchi al momento della sua introduzione, non ne ha diminuito né la quantità, né tantomeno le tariffe. L’obiettivo allora deve essere quello di promuovere una gestione dei rifiuti che sia maggiormente incentrata su una raccolta differenziata ben strutturata, che ne garantisca un corretto smaltimento e al contempo mantenga contenuti i costi a carico dei cittadini", ha detto Aguzzoli che giovedì sera ha partecipato al flash mob di protesta “Io mi rifiuto“ organizzato da Reggio Città Aperta contro “Vampiren“ (così viene ribattezzata la multiutility) e gli aumenti applicati alla seconda rata della Tari, nel corso del quale è stata messa in luce la mancanza di chiarezza da parte del Comune riguardo agli aumenti della Tari.

"Iren chiarisca i motivi dei rincari", ha tuonato Francesco Fantuzzi di Reggio Città Aperta, promotore del sit-in al quale hanno partecipato 150 persone sotto al municipio nonostante la pioggia incessante. "Il sindaco Vecchi che abbiamo invitato, ma non ha dato riscontro – attacca Fantuzzi – spieghi per quale motivo gli aumenti applicati alla seconda rata della Tari non siano trasparenti e ben oltre il tasso Istat (5,7% parziale 2023). Lo stesso sindaco, peraltro, aveva dichiarato lo scorso 27 aprile che eventuali aumenti della Tari non avrebbero comunque superato il tasso di inflazione e che vi sarebbero stati “possibili risparmi derivanti per qualsiasi utenza dall’applicazione della tariffa puntuale, proporzionata alla quantità dei rifiuti conferiti“".

La differenza di tariffe ad esempio tra Reggio e Parma è cresciuta anno dopo anno. Negli ultimi 8 anni le tariffe a Reggio sono cresciute in media del 5%, mentre a Parma sono rimaste stabili o sono addirittura lievemente diminuite. Il costo in più per una famiglia reggiana di 4 persone, rispetto a una di Parma, è salito da 75 euro a 100. Coalizione Civica, insieme ad altri consiglieri d’opposizione, ha depositato nei giorni scorsi una richiesta di commissione pubblica dove si chiede chiarezza sui motivi degli aumenti della Tari.