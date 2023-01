Tari, aumenti più contenuti con la tariffa puntuale Per risparmiare deve migliorare la differenziata

Le tariffe Tari sono in aumento, ma a Rio Saliceto, grazie alla tariffa puntuale introdotta la scorsa estate, gli aumenti risultano più contenuti rispetto alla vecchia raccolta. Nel 2022 sono stati potenziati i bonus sconto basati su reddito Isee, diversificati per differenti fasce. Per calmierare le tariffe l’unico sistema è ridurre la quantità di rifiuti e attuare una precisa raccolta differenziata. "Purtroppo in ogni cassonetto presente in paese il contenuto per il quale è predisposto non è mai corrispondente al 100% di ciò che dovrebbe contenere. Una raccolta corretta aumenta la qualità del rifiuto differenziato e consente un ritorno economico a tutta la collettività", dicono dal municipio.

L’obiettivo dell’amministrazione comunale è di ridurre la produzione di rifiuto indifferenziato (sotto i 100 kgabitante), consentendo un risparmio sul piano economico finanziario e di conseguenza ripartirlo a tutti gli utenti del paese. I primi dati della raccolta puntuale appaiono incoraggianti, ma occorre la massima attenzione ai conferimenti e alla minore produzione di rifiuti.