Tari, Azione contro la giunta: "Rincari? Scelta politica. Poteva alleggerire le tariffe grazie ai dividendi di Iren"

"Riteniamo che l’aumento della Tari non sia un automatismo tecnico, ma una scelta politica. Si è deciso di non utilizzare parte dei dividendi comunali provenienti da Iren per alleggerire la tariffa". Un attacco forte quello che arriva da Azione all’amministrazione Comunale riguardo alle stangate sulle seconde rate delle bollette sui rifiuti arrivate nelle case dei reggiani, come raccontato in questi ultimi giorni dal Carlino. Ancora più forte se evidenziamo sia che il partito ha sostenuto il sindaco Massari nella grande coalizione di campo largo alle scorse elezioni (e non è la prima volta che critica l’operato della giunta) sia che il segretario provinciale Claudio Guidetti è entrato da qualche mese nel cda di Iren Energia.

"Molte famiglie chiedono spiegazioni – chiosano Guidetti e il segretario cittadino, Lorenzo Buffagni – che Atersir, attraverso il suo coordinatore e sindaco di Correggio Fabio Testi, ha fornito in maniera tecnica metodologica e cioè l’aumento dell’8% si è interamente scaricato sulla seconda rata, alla quale si è aggiunto il contributo di 6 euro del bonus sociale richiesto dall’Inps e destinato a coprire le spese relative alle famiglie in difficoltà economica".

Ma qui arrivano le bordate. "A Reggio – prosegue la nota di Azione – il servizio non è stato messo a gara pubblica, a differenza di altri territori (Parma e Piacenza ad esempio) dove la concorrenza ha portato a ribassi del 4-5%. Si pagano inoltre partite pregresse, crediti Iren e il contributo destinato ai bonus sociali. Su questi punti sarebbe importante fare chiarezza sulla manovra nel suo complesso".

E pongono delle domande: "Quanto è stato effettivamente incassato per i bonus sociali, come sono stati o saranno spesi questi fondi e qual è il saldo (positivo o negativo) tra quanto versato dai cittadini e quanto effettivamente erogato in agevolazioni? Inoltre, a quanto ammonta l’intera somma dell’aumento scaricata interamente sulla seconda rata in termini di liquidità maggiore per l’azienda e perché non è stata spalmata come sarebbe stato preferibile sotto diversi aspetti aziendali e sociali sull’intero dovuto annuale? Considerando la numerica delle utenze e moltiplicando questo numero per l’importo del bonus, la cifra risulta rilevante. Ipotizzando ragionevolmente nella nostra realtà tra 75 e 80 mila utenze attive e moltiplicandole per i 6 euro del bonus, la cifra complessiva incassata potrebbe attestarsi indicativamente intorno ai 500 mila euro. Naturalmente non è un dato preciso ma il filo logico non sfugge a nessuno. Questa somma copre tutte i minori introiti per le famiglie in difficoltà? C’è un avanzo? Nel caso come sarà usato e dove finisce in parcheggio? E, in caso contrario, quanto manca per aggiustare i conti dei mancati introiti e chi deve aggiungere per il pareggio o cosa succede?".

Infine, un’ultima stoccata: "Il potenziale conflitto d’interesse tra chi stabilisce le tariffe che i cittadini devono pagare e chi beneficia degli utili della ex municipalizzata richiede una particolare trasparenza e attenzione. Il quadro si è appesantito da un momento in cui i salari si contraggono e il costo della vita cresce, creando forti difficoltà alle famiglie. In questo delicato contesto, in cui le famiglie faticano a far quadrare i conti".

