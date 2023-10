Tari, c’è un errore nell’elenco degli sportelli

Il Comune informa i cittadini del paese che "sul materiale di comunicazione relativo alla trasformazione della Tariffa Puntuale Corrispettivo che partirà dal 2024 sono stati inseriti per errore i riferimenti agli sportelli Tari dei Comuni di Rolo e Rio Saliceto. Si invita la cittadinanza a non tenerne conto e a rivolgersi per qualsiasi informazione o chiarimento, agli altri sportelli Iren presenti sul territorio".