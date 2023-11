"Tari doppia? Errore di Iren, non del Comune"

Errore nella rata della tassa dei rifiuti: il sindaco rubierese Emanuele Cavallaro critica il call center di Iren per le informazioni errate fornite agli utenti. Il sindaco è intervenuto sulla sua pagina Facebook dopo il caso di un cittadino a cui è stata raddoppiata la seconda rata.

"Un cittadino – scrive Cavallaro – riceve una seconda rata del servizio rifiuti che era il doppio della prima. Chiama il call center di Iren: ‘È il Comune che ha aumentato i costi’. Mi contatta. Mi arrabbio perché non è assolutamente vero che Rubiera abbia aumentato i costi. Andiamo a verificare la situazione. Emerge che c’era un errore nella fattura".

Il sindaco ha attivato l’ufficio tributi del Comune per i controlli del caso. Lunedì il cittadino ha poi "ricevuto la versione corretta – sottolinea Cavallaro – con relativo storno e scuse. Lo racconto perché se ci fosse qualche caso analogo lo affrontiamo volentieri. Anche chi risponde al call center fa un lavoro difficile, parla tutto il giorno con gente imbufalita e tratta centinaia di comuni diversi. Merita umana comprensione. Professionale, però, no. Scaricare altrove le responsabilità con qualche balla è uno sport nazionale che si può fare al bar, ma non quando si è al lavoro e ci si occupa di un servizio pubblico".

m. b.