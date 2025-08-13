Tari, gli sconti alle famiglie. Accordo Comune-sindacati: "Stanziati 350mila euro"

Buona notizia per le famiglie reggiane: vengono infatti confermati per il 2025 gli sconti sulla tariffa dei rifiuti (Tari), che lo scorso anno hanno agevolato migliaia di nuclei residenti nel capoluogo. Lo annunciano per i sindacati Elena Strozzi (segretaria Cgil), Andrea Sirianni (segretario Cisl Emilia Centrale) e Roberto Rinaldi (coordinatore Uil Reggio e Modena), terminato in modo positivo il confronto con l’assessore Davide Prandi.

In particolare le famiglie più fragili, quelle con un Isee fino a 15mila euro, beneficeranno dello sgravio totale della parte variabile della tariffa, pari a poco meno della metà del totale. C’è una misura identica per le famiglie numerose, purché abbiano un Isee fino a 30mila euro e almeno quattro figli a carico.

"Il peso della tariffa puntuale Tari che grava sulle famiglie è cresciuto a seguito di una situazione economica complicata da pandemia, caro energia e spirale – ha spiegato l’assessore Prandi – Per questo, in accordo con le parti sindacali, abbiamo deciso di mettere a disposizione 350mila euro euro di risorse, in aggiunta al bonus sociale di Arera, e di stabilire un sistema di agevolazioni per le utenze domestiche sulla base degli scaglioni Isee".

Si tratta in generale di "una scelta sociale che tutti i reggiani e le reggiane possono misurare: il fondo nel 2021 poteva contare su 150.000 euro e nel 2023 ha raggiunto quota 350.000 euro, importo confermato anche nel 2024 e quest’anno", evidenziano ancora i sindacati, che applaudono "la centralità del dialogo" col Comune.

Gli interessati devono procedere entro il 30 settembre presentando richiesta agli sportelli di Iren Ambiente o per email (all’indirizzo sportello.tari@gruppoiren.it).

L’agevolazione, che sarà applicata sulla seconda rata Tari 2025, è concessa solo per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare.

