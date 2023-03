Tari, Iren fa retromarcia Si può pagare al 30 giugno senza ulteriori addebiti

di Gabriele Gallo

La mobilitazione dei cittadini reggiani, partita dal tam tam social, rafforzata da associazioni e comitati, come Reggio Città Aperta di Francesco Fantuzzi, ribadita dagli organi di stampa e poi ripresa, buon’ultima questa volta, da una parte dell’opposizione, ha costretto Iren a un passo indietro in merito all’anticipazione della scadenza della prima rata della ’tariffa corrispettiva rifiuti puntuale’, che ha sostituito la Tari.

Resterà la data del 31 marzo, ma coloro che pagheranno entro il 30 giugno non dovranno versare un solo centesimo in più rispetto alla cifra indicata in bolletta.

La querelle era nata dal fatto che, in origine, la data per il pagamento dell’ex Tari era stata fissata, dopo l’approvazione in consiglio comunale del nuovo regolamento ad aprile 2022, a fine giugno. Tuttavia, su richiesta dei vertici della multiutility, in una riunione di giunta dello scorso 23 febbraio, era stato deliberato di accogliere, senza questa volta passare dalla sala del Tricolore, l’anticipo a fine marzo. Una solerzia che Iren stessa pareva dare per scontata, avendo emesso i bollettini di pagamento con data 21 febbraio: ovvero due giorni prima della delibera. Per di più da via Nubi di Magellano la prima comunicazione ufficiale dell’anticipo era giunta solo l’8 marzo, con una nota ai media. Come minimo un ’pastrocchio’ comunicativo.

E se è vero che il sindaco di Reggio, Luca Vecchi, aveva minimizzato la questione parlando di un semplice "cambio di abitudini", secco e ben motivato era arrivato il niet ad Iren da parte di diversi Comuni della provincia tra cui Rubiera, Campagnola e Scandiano.

Dopo giorni di vibranti proteste il management della multiutility ieri ha emanato un comunicato in cui si legge, tra l’altro: "Per venire incontro ai cittadini e dare loro la possibilità di adattarsi gradualmente allo spostamento temporale delle scadenze, senza alcun onere aggiuntivo, Iren Ambiente comunica che in questi mesi di prima applicazione della tariffa puntuale adotterà estrema flessibilità nella gestione dei pagamenti in scadenza il 31 marzo e non applicherà sanzioni anche nel caso di tardivi pagamenti. Per i cittadini sarà dunque possibile pagare senza alcun aggravio fino alla data del 30 giugno 2023".

ð 800969696, oppure scrivere alla mail: [email protected] Avvalendosi di questo servizio è stato possibile già appurare, da alcuni cittadini che ce l’hanno segnalato, che è possibile, contattando la propria banca, ritirare la domiciliazione bancaria della Tcp e farsi inviare da Iren Ambiente via mail il bollettino per pagarla. Così, chi lo vorrà, potrà versare quanto dovuto entro il 30 giugno, senza more o sanzioni.