Tari, la maggioranza attacca Manari "Le tariffe? Sono tra le più basse"

Replica la giunta del sindaco Enrico Ferretti all’attacco sulle tariffe Tari lanciato da Antonio Manari, capogruppo del gruppo di minoranza ’Ventasso Insieme!’. "Pare che a Manari siano sfuggiti alcuni particolari importanti - attacca la maggioranza -. La norma istitutiva della Tari, in vigore dal 2013, impone ai comuni di coprire tutti i costi per il servizio di gestione dei rifiuti. Ciò significa che, di fatto, il comune di Ventasso è un mero esecutore di decisioni assunte da Iren. Già nel 2022 è stato dato atto che, in provincia, Ventasso era secondo solo a Casalgrande, per l’aumento più contenuto in termini assoluti – 3,98% - grazie ad una razionalizzazione della spesa a carico del comune".

"Tornando al corrente anno - prosegue il gruppo di maggioranza -, possiamo affermare che quanto dichiarato da Manari sugli aumenti Tari non è rappresentativo della reale situazione, in particolare quando afferma che le tariffe TARI Sono aumentate rispetto al 2022 del 5% per le utenze domestiche e del 18 % per le utenze non domestiche. L’aumento effettivo corrisponde al 2.2%. Nel 2022, per mitigare le conseguenze sui cittadini, il Comune ha deliberato una riduzione straordinaria Tari utilizzando i residui dei contributi Covid assegnati al Comune, nel 2021, dallo Stato".

"La possibilità di applicare questo ’sconto’ ulteriore per il 2022 era previsto e questa amministrazione se ne è avvalsa. Per l’anno 2023 non esiste più! Pertanto sarebbe più corretto fare un raffronto con il 2019, prima del periodo pandemico. Fuorviante e scorretto è comunicare ai cittadini che questi fondi arrivano dalla fusione. Le tariffe Tari applicate da Ventasso sono tra le più basse della Provincia. Ad esempio un anziano solo con un’abitazione di 100 mq versa a Ventasso 97 euro (102 con tributo provinciale), in comuni limitrofi ne paga 166 (174 con Tefa)".