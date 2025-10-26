Tari, quanto (cara) ci costi. Bollette impennate ovunque. Invariate solo a Rio Saliceto

Quanto paga la Tari una persona che vive da sola in un appartamento di cinquanta metri quadri? E se invece fossero tre persone in un’abitazione grande il doppio? C’è uno strumento, disponibile sul sito di Iren, che calcola l’importo della tariffa in base a precise indicazioni, tra cui anche il tipo di conferimento (se per esempio la mastella da 40 litri o il bidoncino da 120 litri). La tabella riportata qui dà una panoramica di come la Tari cambi nei diversi territori della nostra provincia: ciò che si rileva è ad esempio un aumento di circa 11 punti percentuali nel comune capoluogo, che tuttavia viene superato nel comune di Rolo (+13%).

PREMESSE

Non tutti i comuni reggiani sono rilevabili dal calcolatore messo a disposizione da Iren, fermo restando che un certo numero è sotto la gestione di Sabar (Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio, Reggiolo). Non tutti i territori poi, anche se presenti nella ricerca, offrono dati aggiornati all’anno in corso. Ecco quindi la lista dei quindici comuni per cui è stato possibile fare un confronto tra il 2024 e oggi. Il metodo di conferimento preso in considerazione è la mastella da 40 litri sia per le abitazioni da 50 metri quadri (1 persona), che per gli 80 metri quadri (2 persone) e 100 metri quadri (3 persone). Per ciascun importo rilevato nella ricerca, infine, il sito va a scorporare la tariffa in ogni sua parte. Oltre all’Iva (10%) e al contributo ambientale provinciale (5%), la spesa viene divisa in quota fissa e variabile. La parte variabile interessa direttamente la raccolta dei rifiuti stessi e le vuotature dei contenitori. La fissa invece è legata alle "attività di Igiene Ambientale – si legge – quali spazzamento e lavaggio strade, gestione dei rifiuti abbandonati su strade e aree pubbliche, svuotamento cestini portarifiuti, raccolta siringhe abbandonate, eccetera...".

I DATI

Globalmente, gli aumenti della tariffa oscillano da un minimo di 1,5% a circa il 9%, a prescindere dal territorio e dalla metratura, salvo alcuni casi specifici. Tra questi vi è il comune di Reggio Emilia, dove tutte e tre le tipologie di abitazioni vedono una crescita che va da 10,9% a 11%.

A Rolo si sale ancora, per l’esattezza del 13,3% (50 mq), 13,8% (80 mq) e 13,7% (100 mq). Entrambi i comuni di Reggio e Rolo dunque mostrano un aumento che interessa orizzontalmente, e potremmo dire coerentemente, tutte e tre le soluzioni abitative. Non vale lo stesso, ad esempio, per Gattatico: in questo caso, la Tari per chi vive in un monolocale cresce del 18% e il dato tende a scendere più aumentano i metri quadri (9,5% per 80 mq e 7% per 100 mq).

LE SPESE

Andando oltre le percentuali, si arriva a quello che concretamente esce dal portafogli. Se si analizza il caso dei 50 metri quadri con un solo abitante, la tariffa più bassa è a Correggio (97,13 euro) e quella più alta a Vezzano (147,07). Per gli 80 metri quadri la più bassa è di nuovo a Correggio (166,51) e la più alta a Rolo (277,82); nell’ultimo caso, quello dei 100 metri quadri, la tariffa più cara è a Rio Saliceto che supera di pochissimo Reggio (343,05) e la più economica, come sempre, è Correggio. Incrociando le informazioni da un caso all’altro, si vede infine come la stessa tariffa arrivi ad avere un peso diverso in base al territorio in cui viene applicata. Per esempio la Tari calcolata per 100 metri quadri in cui vivono tre persone a Correggio, cioè 227 euro circa, è la stessa che spetta a due persone che vivono in una casa di venti metri quadri più piccola a Gattatico e Vezzano. O ancora, la tariffa calcolata per un’abitazione di 100 metri quadri a Campagnola Emilia (circa 250 euro) è lo stesso importo richiesto per una casa di 80 metri quadri a Reggio, Castelnovo Monti e Rio Saliceto.