Tari, rinviata la data per il pagamento

Ci sono ritardi nella consegna postale degli avvisi di pagamento per il saldo 2022 della Tari per alcuni dei Comuni dell’Unione Bassa Reggiana, in particolare per le zone di Guastalla, Gualtieri, Brescello, Luzzara, Novellara e Reggiolo. E per questo la data di pagamento sarà rinviata.

La scadenza del 31 marzo viene dunque rinviata a dieci giorni dopo l’arrivo della comunicazione al domicilio degli utenti. Situazione dovuta a un ritardo imprevisto nella ’postalizzazione’ dei documenti, che risultano predisposti in tempo da Unione e Comuni. I cittadini che ricevono in ritardo l’avviso potranno effettuare il pagamento entro 10 giorni, senza dover pagare alcuna penale. Per maggiori informazioni e per chiedere l’invio attraverso posta elettronica dell’avviso Tari-saldo 2022 e di tutti gli avvisi Tari futuri, ci si può rivolgere all’Ufficio tributi dell’Unione Bassa Reggiana.