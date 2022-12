Tari, scatta il controllo incrociato L’obiettivo è scovare gli evasori

CASALGRANDE

Tassa rifiuti: a Casalgrande iniziato il controllo delle superfici per un tributo corretto ed equo. E’ in corso di attuazione, nel comune di Casalgrande, un progetto di bonifica banca dati relativo alle superfici da utilizzare per il calcolo della tassa rifiuti con lo scopo di ricercare gli evasori del tributo (utenze non dichiarate come nuove abitazioni o attività). I tecnici Iren Ambiente stanno confrontando i dati catastali con le dichiarazioni presentate dai contribuenti: a coloro che non risulteranno iscritti in banca dati verrà trasmessa una comunicazione. I dati bonificati consentiranno al Comune di gestire il tributo in modo corretto nel rispetto delle normative nazionali e regionali. Per le utenze domestiche sarà inviato un questionario per verificare l’esattezza delle informazioni desunte dal catasto edilizio urbano.

L’amministrazione comunale metterà a disposizione un locale per uno sportello Iren aperto solo su appuntamento il martedì dalle 9 alle 13 all’ufficio situato al primo piano del Comune. Per le utenze non domestiche (attività produttive) la comunicazione conterrà un invito a presentarsi agli uffici Iren Ambiente a Reggio e un allegato con i dati per la definizione della posizione Tari. m. b.