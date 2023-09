Tari scontata ai meno abbienti a Reggiolo: agevolazioni per famiglie in difficoltà

Si ripete a Reggiolo lo stanziamento di fondi da bilancio comunale, per una somma di 25mila euro, per poter ridurre il peso della Tari per le famiglie con Isee fino a 21mila euro.

Un intervento già in atto nel recente passato che vuole dare una mano alle famiglie del paese che, a causa di problemi economici, sono in difficoltà nel pagamento della tassa rifiuti. L’agevolazione sarà diversificata in base all’Isee, partendo da un 90% di sconto per i redditi fino a novemila euro e in modo progressivo fino a una scontistica del 20% per i redditi fino a 21mila euro. Per ottenere l’agevolazione è necessario fare richiesta con il modulo che si può trovare sul sito internet del Comune e allegare l’attestazione Isee in corso di validità riferita al nucleo famigliare con le ricevute di pagamento acconto e saldo Tari 2021.

Si tratta di un’azione che l’amministrazione comunale ha voluto mettere in campo in continuità con gli anni passati "proprio per stare vicino alle famiglie in difficoltà, senza dimenticarsi però del ceto medio".