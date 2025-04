Tari, sconti per famiglie e imprese

Due pacchetti di agevolazioni, per un totale di 1,25 milioni, di cui 350mila euro per le fasce sociali più fragili e 900mila euro per famiglie e imprese. E uno sconto per gli esercizi commerciali che vedono ridurre la propria attività (e quindi anche la produzione di rifiuti) a causa di cantieri di lavori pubblici. Sono le novità più rilevanti del “Regolamento per la disciplina della Tariffa rifiuti corrispettiva” del Comune di Reggio, le cui modifiche sono state ratificate ieri in Consiglio comunale. "Le modifiche e le integrazioni approvate – ha spiegato l’assessore Davide Prandi – hanno un carattere tecnico e sono frutto di recepimenti normativi e dell’esperienza fatta nell’applicazione del regolamento, da cui sono giunti appunto diversi suggerimenti, utili per rendere maggiormente funzionale questo strumento alle esigenze operative per l’applicazione della tariffa, ma anche per rendere più chiare e dirette le formulazioni di alcuni articoli". Sul "piano dei benefici, è importante sottolineare – aggiunge Prandi – che, con le modifiche introdotte, si estende la platea degli aventi diritto alle agevolazioni per le utenze domestiche. Si è creato inoltre un sistema di agevolazioni integrativo di quello statale per aiutare le fasce di utenza domestica economicamente più deboli e si dà corso a una la rimodulazione delle riduzioni previste per quegli operatori economici, le cui attività, e quindi la stessa produzione di rifiuti, vengono temporaneamente limitate da lavori stradali che possano limitare l’accesso di clienti".