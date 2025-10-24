Tari: "Un bando diverso per l’Appennino"

Aumenta ancora la tassa sui rifiuti nonostante la ‘tariffa puntuale’, in questi giorni stanno arrivando ai cittadini di Castelnovo Monti le bollette della Tari ed è una continua lamentela per i rincari. La ‘tariffa puntuale’, entrata in vigore nel capoluogo montano il primo gennaio 2024, doveva premiare il comportamento virtuoso delle famiglie mentre oggi, al contrario, si trovano di fronte ad un aumento medio di 50 euro ad utenza, il 10% in più dello scorso anno. e per le attività commerciali e produttive l’incremento è maggiore. "Avevamo detto già in primavera che il sistema del porta a porta e la ‘tariffa puntuale’, così come sono stati impostati, rischiavano di essere un boomerang per il nostro territorio – afferma Sabina Nardini capogruppo di ‘Castelnovo al centro’ –. Oggi purtroppo i fatti continuano a mettere in luce le problematiche e a scaricare sui cittadini il costo del sistema, nonostante le promesse di Iren e del Comune sull’aumento della differenziata e sulla riduzione dei costi: le bollette continuano a crescere. Nessun incentivo per chi attua comportamenti virtuosi"..

La ‘tariffa puntuale’, secondo il gruppo di minoranza, doveva essere un meccanismo equo, capace di far pagare meno a chi produce meno rifiuti e differenzia di più; è evidente come i costi per la raccolta ‘porta a porta’ nel Capoluogo e a Felina assorbino i risparmi della ‘tariffa puntuale’. A Castelnovo Monti i risultati non si vedono: i costi del servizio restano elevati, mentre i cittadini si trovano a dover affrontare una gestione più complicata e onerosa, con un servizio inadeguato di svuotamenti nei periodi di afflusso turistico e con sistemi di raccolta totalmente differenti fra comuni limitrofi. "È evidente – prosegue la capogruppo consiliare di Castelnovo al Centro - che tale modello non è sostenibile per il territorio montano, per cui serve un bando diverso , con un sistema di raccolta e tariffazione costruiti su misura per i nostri comuni".. ‘Castelnovo al Centro’ chiede al presidente Emanuele Ferrari dell’Unione Montana, di farsi promotrice di questa svolta".

Settimo Baisi