"Tari, una stangata del 25%"

I consiglieri della lista Novellara Democratica Civica, guidati dal capogruppo Alessandro Cagossi, contestano l’aumento della Tari deciso dall’amministrazione comunale. "Un aumento fino al 25% – dicono dall’opposizione – scoperto con il ricevimento del cedolino della seconda rata 2024. Aumento che si aggiunge al rialzo di aliquote Irpef e Imu e alla stangata regionale con aumento di Irpef, ticket sanitari, bollo auto e Irap. Questa stangata rappresenta la prova del fallimento totale del Pd che a nessun livello riesce a contenere le spese, aumentando le tasse per far quadrare i conti. Una stangata che non ha precedenti pur di fronte a un servizio di raccolta rifiuti vetusto, in quanto la tariffa puntuale e il porta a porta di tutti i rifiuti differenziati e la rimozione dei cassonetti per strada rimangono una chimera".