Tarpini, Gozzi e Brunetti. Ecco i nuovi ingressi nel Lions club

Nuovi ingressi nel Lions club di Correggio. In un incontro a Le Tre Spade di Correggio è stato dato il benvenuto a Valentina Tarpini (contitolare del Caffe’ Mini Bar di Correggio, amante delle lingue, della poesia e dell’arte), Carlo Gozzi (co-fondatore di NETandWORK e fondatore di WebAir e del Consorzio Tlc Marconi) e Silvio Brunetti (istruttore amministrativo presso il comune di Mantova).

Il club ha inoltre investito della carica di socio onorario il prof. Giuseppe Adani, personalità di spicco della cultura correggese, che da anni organizza e guida le gite culturali di soci Lions in musei e mostre. Attualmente presiede il Comitato Scientifico della Fondazione "Il Correggio", dove lavora e pubblica, soprattutto sulla linea didattica.

Tra i progetti per l’annata in corso del Lions club locale ci sono interventi per l’ambiente, il riuso di oggetti per evitare lo spreco, la ricerca sui ponti storici di Correggio, attività di lavoro a maglia per le persone anziane, il sostegno alle attività di doposcuola per studenti, oltre a un progetto per la creatività e l’arte nelle scuole con l’operazione "Poster delle scuole".