Tarquini attacca:: "Neulichedl, come fai a dire che è colpa dei botti di fine anno?"

"Se non ci fosse da piangere si potrebbe anche sorridere, nel leggere che l’assessore Roberto Neulichedl, a seguito dell’emergenza inquinamento scattata nelle ultime ore per i livelli di PM10 arrivati al doppio del limite imposto dall’Europa, ha attribuito ai reggiani uno scarso senso civico per avere utilizzato a San Silvestro una esagerata quantità di materiale pirotecnico, motivo scatenante, a suo dire, dell’aumento di polveri sottili nell’aria". È l’affondo di Giovanni Tarquini, consigliere comunale di opposizione contro l’assessore in quota M5s. "Premesso che il senso civico scarseggia qui – continua – ci si chiede su quale base scientifica ha individuato nei botti di fine anno il fenomeno scatenante dell’impennata delle Pm10. Il problema, purtroppo, è ben più grave e va concretamente contrastato migliorando la viabilità, incentivando i mezzi pubblici e con più parcheggi in periferia".