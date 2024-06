Tarquini e Cenini: "Più attenzione alle comunità straniere"

"Attenzione a tutte le comunità straniere". Punta sull’integrazione il candidato sindaco del centrodestra Giovanni Tarquini che insieme ad Antonio Cenini, in corsa per le Europee con Forza Italia, ha incontrato i rappresentanti della comunità moldava e rumena Maria Buzan e Victor Cosmi Bildea (insieme nella foto).

Nel 2018 alla comunità rumena è stata concessa la chiesa del Cristo, in piazzale Roversi, divenuta luogo di culto della Chiesa ortodossa per la celebrazione delle loro funzioni religiose. "La presenza sul territorio reggiano di comunità straniere di tale rilevanza sul piano culturale, economico e sociale merita una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione", ha evidenziato Cenini. "La comunità rumena a Reggio rappresenta un esempio virtuoso di integrazione; nel pieno rispetto delle regole, sono ben inseriti nel tessuto lavorativo e produttivo della città e contribuiscono, con valore e competenze, in modo costruttivo allo sviluppo economico del territorio", rimarca Tarquini.

Mentre il candidato della lista civica Francesco Gambetti punta il dito contro il degrado al PalaBigi: "Un impianto inadeguato, dentro e fuori dove spesso agiscono indisturbati bivacchi e vandali. La struttura va ripensata anche alla luce della futura ‘Casa biancorossa’ alle ex Reggiane. Vorremmo far rivivere il palazzetto con manifestazoni e feste per bambini, spettacoli e incontri sportivi per le scuole".