Tarquini: "Se Bologna non vuole il centro permanente per i rimpatri, prendiamolo noi"

"Perché non raccogliere, qui, la proposta del Ministro Piantedosi? Sarebbe un gesto di responsabilità istituzionale e di coraggio politico. Si potrebbe collocare un centro permanente per i rimpatri dei soggetti condannati ed espulsi nell’ampia area delle ex Reggiane, capace di garantire spazi adeguati e strategici per una gestione ordinata e dignitosa della struttura". Questa la proposta dell’avvocato Giovanni Tarquini (Lista Civica per Reggio), visita e considerata l’imminente visita del ministro dell’Interno Piantedosi a Bologna per l’istituzione di un presidio dei carabinieri al quartiere Pilastro e il molto più atteso ’patto per la sicurezza’. "Pare che il sindaco di Bologna Lepore abbia finalmente avvertito la necessità di intervenire con decisione sul tema della sicurezza – si legge in una nota –. In previsione della visita del ministro dell’Interno Piantedosi, ha infatti deciso di consegnare un dossier al procuratore della Repubblica per denunciare reiterati episodi di spaccio e per richiedere interventi mirati a stroncare il mercato della droga e arginare così il degrado che ne deriva, soprattutto in zona Bolognina, ma non solo".

"Poi però, di fronte alla proposta di Piantedosi di istituire un Centro di raccolta di stranieri condannati per spaccio e colpiti da provvedimenti di espulsione, Lepore si è di nuovo arroccato su posizioni ideologiche e si è tirato indietro. E qui a Reggio Emilia – chiede – dove il mercato dello spaccio è attivo ogni giorno a cielo aperto, dove il consumo di crack è in aumento vertiginoso e dove gli spacciatori agiscono pressoché indisturbati, che si fa?".

"È sotto gli occhi di tutti – afferma l’avvocato – che Reggio Emilia non è più l’isola felice che quelli del campo largo della sinistra ostinatamente continuano a dipingere. Le misure oggi in campo, come la presenza dei militari e l’istituzione delle cosiddette ’zone rosse’ e i presidi socio-sanitari, si sono dimostrate utili ma non sufficienti". "L’idea poi sperimentale di distribuire gratuitamente le pipette per assumere crack suona assurda e inverosimile – rincara il consigliere –. La zona della stazione centrale è diventata ormai simbolo di sofferenza e degrado umano, insicurezza e incuria".

"Se non si adottano iniziative che vadano nella direzione di controllo della illegalità – chiosa l’ex candidato sindaco, sfidante di Massari – la situazione presto degenererà senza offrire più alcun rimedio".

Cesare Corbelli