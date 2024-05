Tarquini: "Troppo presto per trarre conclusioni". Pederzoli: "Ridisegnare la governance"

Vicenda Signorini, le reazioni politiche e gli appuntamenti. Interviene l’avvocato Giovanni Tarquini, candidato sindaco per il centrodestra, partendo dalla premessa della presunzione di non colpevolezza fino alla sentenza definitiva di condanna. "È contro il nostro ordinamento, oltre che inaccettabile sotto il profilo umano, dare per certi e assodati fatti che vengono riportati in capi di imputazione provvisori". Quindi "prima della conclusione di un processo vero e proprio non è possibile formulare alcun giudizio e tantomeno si può trarre alcuna conclusione. Possiamo solo dire che siccome Iren è società partecipata anche dal Comune di Reggio Emilia, l’amministrazione locale ha il dovere di verificare capacità, competenze e serietà di chi viene nominato come amministratore. E se questo o altri amministratori risulteranno aver commesso reati dovranno ovviamente essere sostituiti". "Vi è la necessità di ridisegnare la governance complessiva dell’azienda – sottolinea Cosimo Pederzoli, Sinistra in Comune –. La ripartizione delle nomine di vertice tra i tre principali sindaci azionisti (Genova, Torino e Reggio) non garantisce più, con ogni evidenza, né la qualità del management né politiche aziendali capaci di interpretare la mission di un’azienda a maggioranza pubblica nata per servire i territori. Bisogna riportare a livello territoriale processi decisionali che hanno ricadute sostanziali sulla vita di cittadini e imprese. Troppo spesso, oggi, tali decisioni risultano essere autoreferenziali, assunte in luoghi non precisati e da soggetti non riconoscibili. Recuperare la fiducia della cittadinanza e del mondo economico locale, oggi seriamente compromessa, dovrebbe essere il principale mandato politico da assegnare a Iren dopo le prossime elezioni amministrative".

E Coalizione Civica organizza per oggi l’incontro dal titolo ’Iren, come stai?’, al circolo Arci di Fenulli alle 21, con il candidato sindaco Fabrizio Aguzzoli e Francesco Fantuzzi. Si parlerà di "Iren, tra rincari, inchieste, debiti e servizi ai cittadini sempre più lontani".