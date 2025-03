Tartufo di Toano, premio e applausi nella Città Eterna

Grande gioia dei cultori del tartufo di Cavola di Toano che, con il sindaco Leonardo Perugi, sono andati a Roma per ritirare il marchio di ‘Sagra di qualità’ dall’Unione nazionale delle Pro Loco d’Italia (Unpli). La cerimonia si è svolta domenica all’Hotel Ergife Palace di Roma e si è ripetuta lunedì scorso nell’aula del Senato della Repubblica. Un riconoscimento che sancisce l’importanza di un evento che ormai da più di 30 anni rappresenta un appuntamento degli appassionati di tartufo. Alla cerimonia di consegna hanno partecipato 50 ‘sagre di qualità ‘di tutta Italia, premiate con attestato di il riconoscimento. Insieme al Sindaco di Toano, Leonardo Perugi, ha partecipato alla cerimonia di consegna il Presidente della Pro Loco di Cavola, Elia Corbelli.

La parte conclusiva dell’assegnazione si è svolta nella sala Koch del Senato, dove è anche intervenuto il senatore Antonio De Poli, quindi è seguita un’entusiasmante e piacevole visita guidata al Palazzo Madama. Leonardo Perugi: "I momenti vissuti a Roma sono stati davvero belli. Siamo molto orgogliosi di questo riconoscimento per la nostra festa che nel 2025 celebra la 37esima edizione, che ogni anno migliora. Un riconoscimento che non valorizza solo un grandissimo prodotto tipico, ma anche le persone che ogni anno si impegnano con grande dedizione per rendere questo momento importante per promuovere tutto il territorio, non solo i toanesi ma dell’intero Appennino. I volontari, la cucina, la Pro Loco e in generale tutta la comunità di Cavola che contribuisce a realizzare la Festa. Voglio anche ricordare chi per tanti anni si è speso e che oggi non c’è più, l’ex presidente Loris Ceccati e diversi volontari della Pro Loco".

s. b.