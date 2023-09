Lite tra ragazzini, un 17enne estrae un taser acquistato sul web e minaccia coetaneo

Casalgrande (Reggio Emilia), 16 settembre 2023 – Ha minacciato un coetaneo con un taser: un ragazzo di 17 anni, residente nel reggiano, è stato denunciato con l’accusa di porto abusivo di armi e oggetti atti ad offendere.

Nella serata dello scorso 8 settembre la vittima ha chiamato il 112 per segnalare di essere stato minacciato, in una frazione di Casalgrande, con una pistola elettrica. Sul posto è prontamente intervenuta una pattuglia dei carabinieri di Casalgrande. La vittima, un minore, era visibilmente agitata e indicava un suo coetaneo (poco distante da lui) come il responsabile della minaccia. Ha raccontato ai militari dell’Arma che aveva avuto una discussione con il 17enne.

Quest’ultimo l’ha minacciato con un taser, puntandoglielo all’altezza della pancia e senza toccarlo lo aveva azionato intimandogli che, se non si fosse allontanato, lo avrebbe utilizzato.

Il 17enne , all’arrivo dei carabinieri, inizialmente si è allontanato, ma dopo pochi minuti è tornato ed è stato individuato. Ha poi ammesso di aver minacciato il coetaneo in quanto, pochi giorni prima, avevano avuto una discussione accesa e lui temeva che volesse vendicarsi. Il giovane ha in seguito accompagnato i militari nel luogo in cui aveva nascosto il taser.

Spontaneamente ha consegnato la pistola elettrica ‘25000k volt 928 Type Direct-current ultrahigh voltage’ di colore nero. Il 17enne inoltre ha dichiarato che aveva acquistato il taser sul web ed era solito portarlo con sé per ‘difesa personale’. Sono dunque scattati i provvedimenti del caso. I carabinieri hanno contattato la madre del minore che ha minacciato il coetaneo: la donna è stata invitata, insieme al figlio, a presentarsi in caserma.

Il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica del tribunale per i minorenni di Bologna per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri hanno sequestrato la pistola ad impulsi elettrici.

Il sindaco di Casalgrande Giuseppe Daviddi, da noi interpellato dopo l’episodio avvenuto nei giorni scorsi nel territorio del suo comune, ha sottolineato che il ruolo "della famiglia è fondamentale e ribadisco che è altissimo l’impegno da parte delle scuole e degli educatori nei confronti dei giovani. Lancio un appello ai genitori per chiedere una maggiore attenzione dei figli. Alcuni giovani, anche nella nostra zona, hanno comportamenti arroganti e prepotenti. Ognuno di noi – conclude il primo cittadino – deve fare la propria parte".