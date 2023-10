Task force anti-infortuni in camera di commercio

A due settimane dal presidio di Cgil, Cisl e Uil, dalla prefettura di Reggio arriva una prima risposta sul tema della sicurezza sul lavoro in provincia (ad ottobre ci sono stati sette infortuni in dieci giorni, di cui due mortali). In una riunione convocata ieri mattina dal prefetto Maria Rita Cocciufa con i sindacati e tutti gli attori economici della città, è stato infatti deciso di creare una task force, che avrà sede nella Camera di commercio, per aiutare le aziende a redigere i documenti per la valutazione dei rischi: il Dvr (documento di valutazioni di rischi) e il Duvri (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali), partendo dalle realtà più esposte agli incidenti, cioè quelle che operano in particolare nei settori dell’edilizia, della logistica e dell’agricoltura. Inoltre, verranno organizzati momenti formativi nelle scuole e nelle università, così da rendere consapevoli gli studenti dell’importanza della sicurezza prima ancora dell’ingresso nel mondo del lavoro. L’effettiva realizzazione di queste iniziative è affidata ad un tavolo tecnico, che oltre a dare gambe ai progetti ne monitorerà i risultati.

"La tematica affrontata stamattina (ieri, ndr) – sottolinea il prefetto Cocciufa – è molto ampia e, specie per quanto riguarda gli aspetti formativi, non può che essere trattata in un’ottica di medio-lungo periodo. La riunione però, ha dato molti spunti pratici ed immediatamente affrontabili. L’invito, quindi, è di iniziare a lavorare in quella direzione con l’approccio integrato e sinergico tipico di questo territorio, reso possibile dalla disponibilità di tutti ad impegnarsi per la realizzazione di un obiettivo comune e trasversale: la riduzione degli incidenti sul lavoro".

Al tavolo – presieduto dal prefetto Cocciufa con al suo fianco il presidente della Provincia, Giorgio Zanni e il sindaco del Comune capoluogo Luca Vecchi – erano presenti i vertici di Ausl, ispettorato territoriale del lavoro, ufficio scolastico, Inps, Inail, agenzia regionale per il lavoro, le segreterie provinciali di Cgil, Cisl e Uil, la Cassa edile, la scuola edile, nonché le cooperative e le associazioni di categoria nei settori dell’agricoltura, del commercio e dell’artigianato più rilevanti del territorio e gli ordini professionali degli architetti, degli ingegneri e dei geometri. Obiettivo del vertice, quello di affrontare, con concretezza, l’ampia questione della sicurezza sul lavoro instaurando una stretta collaborazione tra le istituzioni con competenze in materia di salute e sicurezza e tutti gli attori coinvolti nel mondo del lavoro. Per abbattere la portata del fenomeno, con particolare riferimento all’incremento degli infortuni, si è parlato di iniziative formative qualitative e quantitative, oltre al potenziamento delle attività di controllo da parte delle amministrazioni competenti, con particolare riferimento all’ispettorato del lavoro. Anche se la categoria, fuori dalla prefettura, ha lamentato nella propria protesta "l’inadeguatezza degli strumenti". Aspetti che però vanno oltre i compiti della locale prefettura.