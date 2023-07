Task force per combattere le truffe agli anziani Coinvolti anche i gruppi di controllo comunità

Una task force contro le truffe agli anziani in aumento e sempre più con escamotage di raggiro. È quanto ha ordinato di mettere in campo il neo prefetto Maria Rita Cocciufa (nella foto) nel corso di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Assieme al questore Giuseppe Maggese, al colonnello dei carabinieri Andrea Milani, al maggiore della guardia di finanza Massimiliano Limpido e alla vicecomandante della polizia locale Mariella Francia nonché alla Provincia (rappresentata dal segretario generale Alfredo Tirabassi) e al Comune (dall’assessora al centro storico Mariafrancesca Sidoli) ci si impegna a proseguire il progetto ’Insieme per combattere le truffe – Non siamo nati ieri’, finanziato dal Ministero e già in atto dall’anno scorso con la collaborazione dei centri sociali per anziani sul territorio reggiano.

La prima azione consiste in una campagna di informazione e sensibilizzazione presso i luoghi frequentati dalla terza età. E in secondo luogo, il coinvolgimento del progetto di “Controllo di Comunità” che, dopo una fase sperimentale, oggi vede la presenza diffusa in tutta la città di 40 gruppi, 70 coordinatori con la partecipazione attiva di oltre 3.000 cittadini ache attraverso whatsapp. E poi ancora l’apertura di uno ‘sportello antitruffa’ sul territorio con la collaborazione di Federconsumatori.

"Il progetto – ha detto il prefetto – ha superato positivamente il vaglio del comitato provinciale ed è già stato trasmesso al Ministero dell’Interno e si svilupperà a partire dai prossimi mesi".