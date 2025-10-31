Task force per rendere sicure le visite ai propri cari

Come ogni anno in concomitanza con la festività di Ognissanti e la commemorazione dei defunti, il comando provinciale dei carabinieri, in aderenza anche alle indicazioni fornite dal Prefetto, predisporrà l’intensificazione del controllo del territorio attraverso mirati servizi nei principali punti di aggregazione tra cui i cimiteri. Un’attività prettamente finalizzata a prevenire e contenere le manifestazioni di microcriminalità solitamente diffuse in concomitanza con tale festività quali borseggi nei cimiteri e furti sugli autoveicoli in sosta nei parcheggi dei cimiteri del capoluogo e della provincia.

Nei cimiteri cittadini ed in particolare in quelli di Via Fratelli Rosselli, quello suburbano di Via Gattaglio a Coviolo e quello Monumentale di Via Beretti dall’apertura alla chiusura (così come in provincia) anche i carabinieri assicureranno la dovuta vigilanza di natura prettamente preventiva attraverso pattuglie appiedate che garantiranno la giusta soglia di sicurezza ai visitatori. Pattuglie a piedi che saranno affiancate anche dal personale in abiti civili e dalle pattuglie automontate che effettueranno frequenti passaggi con soste nei cimiteri.

Importante sarà anche il contributo che gli stessi cittadini vorranno dare per aumentare la soglia di sicurezza e prevenire la consumazione dei classici reati di microcriminalità che solitamente si verificano in tali periodi. Le raccomandazioni sono di evitare di lasciare sulle auto in sosta borsette, valori e comunque tutto quanto possa essere di interesse ai ladri; evitare di sostare in luoghi affollati dove la ressa di gente potrebbe agevolare l’azione dei borseggiatori facendo attenzione in quel caso a tenersi en strette le borsette e i portafogli; segnalare al 112 ogni situazione o movimento sospetto in modo tale da garantire il tempestivo intervento dei carabinieri.

Controlli straordinari saranno disposti anche in prossimità di stazioni ferroviarie, fermate e autostazioni del trasporto pubblico.