Task force sulla sicurezza. Intesa Siulp-Prefettura

Task force sulla sicurezza reggiana. È l’argomento affrontato nell’incontro ufficiale di ieri mattina tra il Prefetto Maria Rita Cocciufa e il segretario provinciale generale del Siulp (sindacato unitario dei lavoratori di polizia) Aldo Aragiusto. "Oltre ai saluti istituzionali, intendiamo continuare e consolidare il rapporto di collaborazione tra la prefettura e la nostra organizzazione sindacale – recita una nota del sindacato – L’occasione è servita per l’esame comune di alcune problematiche riguardanti la sicurezza e lo sviluppo del territorio reggiano, assumendo l’impegno concreto di migliorare alcune situazioni che pregiudicano la percezione di sicurezza e la vivibilità della nostra città". Conseguentemente, il segretario ha espresso "la volontà di non far mancare la nostra collaborazione con tutte le Istituzioni, in tema di tutela e sicurezza, ma anche nell’ambito sociale, per un diverso modello di sindacato, più vicino ai lavoratori e ai cittadini, ringraziando il Prefetto, per l’attività svolta fino ad oggi e per l’opportunità di questo incontro. Ci impegneremo a portare avanti questa collaborazione, per essere più forti insieme e più capaci di essere presenti nei luoghi di lavoro e nella società civile".