Tassa sugli extraprofitti: martedì nero Credem perde l’8,31% in un giorno

Un +3,40%, registrato nelle prime ore del pomeriggio (con trend in rialzo), che mitiga solo in parte il -8.31% sofferto il giorno precedente. Quello che rileva è che Credem è risultato essere in buona compagnia nel ‘martedì nero’ del settore bancario alla borsa di Milano. L’intero comparto è andato in fortissima sofferenza a Piazza Affari. La colpa è dell’annunciato provvedimento del Governo che prevede un innalzamento delle percentuali di scarto per i margini registrati dagli istituti di credito per gli anni 2022 e 2023 e sul 2021, per cui, oltre una certa soglia scatta la tassa. Tanto che il Ministro dell’Economia Giorgetti, in serata, forse per cercare di spegnere l’incendio che stava divampando, ha sottolineato come questa tassa non possa andare oltre lo 0,1% dell’attivo prodotto dall’istituto bancario nel corso del 2023.

"Aspettiamo il testo definitivo del provvedimento (quella circolata e annunciata con grande enfasi dal Ministro Salvini pare fosse una bozza uscita da un Consiglio dei Ministri tutt’altro che tranquillo, come emerge dai siti retroscenisti accreditati, ndr), che studieremo nelle prossime settimane per valutarne gli effetti", è quanto ha sottolineato in una call con gli analisti specializzati il direttore generale di Credem Angelo Campani, e ripreso dal sito tgcom24.