Tassa sul rusco, lo scontro. I civici contro la stangata: "Dieci anni di grossi rincari"

Pollice verso di Coalizione civica Reggio Emilia alla proposta di aumento delle tariffe rifiuti per il 2025, che sarà votata nei prossimi giorni in Consiglio comunale. "Si tratta di un rincaro generalizzato che colpisce famiglie e attività produttive senza garantire reali benefici a chi produce meno rifiuti", spiegano i consiglieri Dario De Lucia e Fabrizio Aguzzoli, chiosando di aver discusso la delibera in commissione giovedì senza aver ricevuto la documentazione.

"Siamo stati chiamati a discutere al buio – afferma Aguzzoli – mentre l’assessore Prandi diffondeva una nota stampa in cui si tace il fatto che questi aumenti sono frutto di un accordo tra Iren e l’amministrazione, e che dovranno essere approvati dal Consiglio comunale. Una mancanza grave di trasparenza istituzionale". Nonostante la proposta fatta dal Comune punti a ridurre gli aumenti decisi dall’autorità nazionale Arera, i civici segnalano poi che in 10 anni le tariffe sono aumentate di 70 euro. E obiettano anche sui criteri con cui sono calcolate da Iren: "Secondo l’azienda, una persona sola vivrebbe in 108 metri quadri. È una media irreale, che alza artificialmente il peso della quota fissa e colpisce soprattutto chi vive in piccoli appartamenti", denuncia De Lucia. Che parla di "un sistema scollegato dalla realtà e che danneggia le famiglie più fragili".

Infine, per quanto riguarda il principio della tariffazione puntuale che dovrebbe premiare chi produce pochi rifiuti, "chi è virtuoso riceve uno sconto minimo, che non compensa affatto gli aumenti. A beneficiarne è Iren, non il cittadino", spiegano i consiglieri. Che per questo chiedono alla maggioranza di rivedere con Iren di rivedere il piano economico e, piuttosto, "di andare a gara del servizio come fanno tanti comuni a noi vicini", conclude Aguzzoli.

La giunta reggiana proporrà al Consiglio comunale di incrementare le tariffe solo dell’8% per le utenze domestiche e del 9% per quelle non domestiche, grazie a una serie di azioni virtuose e di efficientamento conseguite. Il tutto mantenendo le agevolazioni già in essere per alcune categorie di utenti per un ammontare di circa 930mila euro, di cui 350mila di natura sociale. A conti fatti, dunque, i cittadini pagheranno in medià in più tra i 13 e i 40 euro annui. Botteghe e piccoli esercizi commerciali vedranno invece un aumento medio di circa 35 euro annui, 145 euro annui i bar e le piccole attività di ristoro, e cifre crescenti mense, ospedali e aziende.